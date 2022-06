Osimhen, il Lille si difende: «La sua cessione ha salvato il club»

Non passa l'eco del caso Victor Osimhen e del suo passaggio dal Lille al Napoli nell'estate del 2020. Un trasferimento sotto i riflettori da alcuni mesi, di cui ha parlato anche Gerard Lopez, il patron di quel Lille poi andato via qualche mese più tardi. «Il trasferimento di Osimhen ha salvato il club durante il covid, avevamo bisogno di quasi 40 milioni. Ci sono 20 milioni di giocatori acquistati ma non sono dei casi isolati. Avevamo prestato Gabriel al Troyes senza giocare per un minuto, poi è stato prestato alla Dinamo Zagabria, quando è tornato a casa è stato venduto per 28 milioni all'Arsenal» ha spiegato Lopez.

«Dire oggi che questi giocatori acquistati non valgono nulla non mi interessa. Quello che mi interessa è che la vendita di Osimhen abbia salvato il club. Sono le vendite di calciatori come Mike Maignan, Sven Botman o Renato Sanches che rendono questo club uno dei membri dello staff più ricchi di Francia» ha continuato a RMC Sport. «Oggi non me ne occupo più. La società è stata mal gestita, ci sono commissioni da pagare, noi abbiamo pagato sempre le bollette. Quanti giocatori hanno venduto da quando me ne sono andato? Nessuno. È un club in difficoltà? Se sono nei guai, perché non vendere giocatori? Hanno alberi dove crescono i soldi? Dovete chiederlo al nuovo proprietario»,