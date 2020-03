LEGGI ANCHE

«Sono chiuso in casa daper fortuna il fisico ha reagito bene ma fin dainon ci sono stati dubbi che avessi contratto ilun costante mal di testa e senso di spossatezza. Il momento in cui ho avuto paura è stato quando per 25 minuti mi è, come se la gola si fosse ristretta e l'aria non riuscisse più a passare». È il racconto del portiere dell'Aston Villa, lo spagnolo, della sua personale esperienza con il coronavirus.«Ora sto meglio, ma la prima settimana l'ho passata. In casa con me ci sono mia moglie, i nostri 5 figli e i miei due suoceri -prosegue l'ex Milan e Napoli al 'Corriere dello Sport'-. Da loro faccio ancora attenzione a tenermi a distanza, perchè non sono più giovanissimi. Ho passato alcuni momenti non semplici, ma alla fine è stata come una forte influenza».Infine un pensiero alla sua esperienza al Napoli di Maurizio Sarri. «Lo spirito con cui ci allenavamo e la qualità del gioco di quel Napoli sono, non vedremo mai più una squadra muoversi in quel modo. Sarri è riuscito a portarcie in quegli anni tutti noi abbiamo dato il massimo delle nostre potenzialità. A un certo punto sembrava proprio che giocassimo a memoria».