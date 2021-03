Roma, lesione al menisco per Kumbulla: stagione finita

Stagione finita per Marash Kumbulla: il difensore albanese ha riportato una lesione al menisco esterno durante la partita tra Albania e Andorra. Ieri sera era tornato a Roma dal ritiro con la nazionale e oggi si è sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato la lesione. Il giocatore non si opererà e recupererà in tre mesi. Arrivederci, dunque, a fine agosto per le partite ufficiali con la Roma e prenderà parte a tutta la pre-season con i giallorossi questa estate. Non termina l’emergenza in difesa per Fonseca che dopo aver fatto a meno di Smalling per gran parte del campionato, adesso dovrà privarsi anche del giovane nazionale albanese, per lui una stagione da dimenticare tra il Covid e gli infortuni muscolari che lo hanno ostacolato nell’ascesa in giallorosso.