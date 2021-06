Roma, Mkhitaryan firma fino al 2022, non c’è l’opzione per il rinnovo

«Mkhitaryan resterà in giallorosso». Con un tweet corredato da un video di alcuni suoi gol, la Roma ha ufficializzato l’accordo trovato con l’attaccante che ha prolungato il suo contratto fino al 2022. Un anno secco senza l’opzione per il rinnovo fino al 2023 a 4 milioni più bonus, al termine della prossima stagione, quindi, l’armeno sarà libero di scegliere come continuare la sua carriera: «In questi due anni la Roma mi ha conquistato, come squadra e come città, grazie all’incredibile passione dei tifosi. L’ambizione della società è molto alta e sono davvero orgoglioso di poter dare il mio contributo per affrontare le sfide che ci aspettano nella prossima stagione. Daje Roma!», le sue parole alla firma dell’accordo.

A commentare il contratto anche il general manager Tiago Pinto: «Siamo felici che Mkhitaryan abbia deciso di proseguire la sua esperienza alla Roma. Come ha già dimostrato in campo, le sue qualità saranno molto importanti per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi nella prossima stagione».