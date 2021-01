Primo allenamento della settimana per la Roma in vista del derby e prima volta che Tiago Pinto può assistere a una seduta a bordocampo della sua nuova squadra. Il nuovo general manager giallorosso è negativo al Covid dopo essere risultato positivo alla vigilia della partita contro il Crotone (5 gennaio). Questa mattina il dirigente si è fatto trovare nel centro tecnico e ha potuto assistere all’allenamento in vista del delicato match contro la Lazio di venerdì prossimo (ore 20.45).

Potrà anche sedere in tribuna all’Olimpico accanto a Dan e Ryan Friedkin e all’ad Guido Fienga completando così tutta la rosa dirigenziale. Il vista della stracittadina non recupereranno Mirante e Pedro, entrambi anche oggi hanno svolto lavoro differenziato per non peggiorare i rispettivi infortuni muscolari. La formazione anti-Lazio, quindi, sarà la stessa che ha sfidato l’Inter, l’unica variazzione potrebbe essere a centrocampo con Cristante preferito a Villar.

