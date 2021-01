Nonostante la sconfitta scottante, il derby a Trigoria è ormai alle spalle. Paulo Fonseca sta pensando alla sfida di Coppa Italia contro lo Spezia (martedì ore 21.15) in cui potrebbe proporre un turnover bilanciato per far rifiatare alcuni titolari, ma senza rendere la vita troppo facile alla squadra di Italiano. In porta giocherà Lopez perché Mirante è ancora fermo per infortunio, in difesa tornerà Kumbulla (in campionato è fuori dal match contro il Bologna del 13 dicembre), con lui possibile l’impiego di Mancini e Cristante, resterà a guardare Fazio anche se recentemente ha recuperato dal problema al ginocchio. A centrocampo, la coppia Veretout-Diawara, quest’ultimo relegato in panchina in Serie A dalla partita con il Verona alla prima giornata. Sulle fasce spazio a Karsdorp e Bruno Peres (Spinazzola non è ancora nel pieno della forma, Santon è infortunato), mentre sulla trequarti dovrebbe rientrare Pedro tra i titolari accanto a Mkhitaryan (o Perez). Il vertice d’attacco sarà affidato a Mayoral. Una Roma rivisitata, ma comunque competitiva che affronterà lo Spezia in campionato quattro giorni dopo (sabato ore 15), poi sarà il turno di Verona, Juventus e Udinese prima che si riaprano i giochi con l’Europa League.

Ultimo aggiornamento: 19:50

