Dall'isolamento a causa della positività al Covid-19, l'attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, esibisce un nuovo look. Il fuoriclasse portoghese ha deciso di rasarsi i capelli quasi a zero, sfoggiando una capigliatura inedita per lui. Cr7, asintomatico, è in attesa di un tampone negativo per tornare ad allenarsi col gruppo e a giocare e nel frattempo si allena sulla cyclette lanciando un chiaro messaggio: «Il successo nella vita non si misura in base a ciò che ottieni, ma in base agli ostacoli che superi».

