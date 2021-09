Sampdoria, la difesa di D'Aversa: «Ko troppo pesante nei numeri»

«Ci dispiace questa sconfitta, nei numeri è fin troppo esagerata». Roberto D'Aversa difende la sua Sampdoria, battuta a domicilio stasera dal Napoli di Spalletti. «Nel primo tempo abbiamo fatto bene, Ospina ci ha negato due volte il gol e invece il Napoli ne ha approfittato alla prima occasione. Meritavamo sicuramente un risultato diverso per come eravamo partiti».

«La nostra condizione fisica è buna, lo confermano i numeri che abbiamo messo insieme, ovviamente gli episodi contano e sono importanti ma i giudizi non possono essere influenzati dal risultato finale» ha continuato D'Aversa a Dazn. «Ora vedremo come staremo alla prossima, per presentarci al meglio contro la Juventus».