Napoli, Spalletti calma gli animi: «Il cammino è ancora lungo»

«Stasera abbiamo fatto un buon risultato, ma nel primo tempo la Sampdoria ci ha messo in difficoltà». Luciano Spalletti applaude i suoi per le risposte date a Genova: «La nostra migliore qualità è stata difenderci e saperlo fare alla grande. Loro sono stati bravi e Ospina si è superato per difenderci» ha detto l'allenatore azzurro al termine del match.

«Nel primo tempo la Sampdoria ha tenuto la palla più di noi, quando sei in difficoltà devi usare la sostanza e le qualità individuali: e noi l'abbiamo fatto» - ha continuato il toscano a Dazn - «Osimhen si impegna sempre a fare tutto: è disponibile, si allena sempre di più, comunica tanto con i compagni. Anguissa ha capito subito quello che ci mancava, è un calciatore aggressivo e di qualità, che si è ambientato rapidamente. Viviamo dell'affetto dei napoletani ma bisogna continuare a lavorare con continuità: negli ultimi anni la media punti per la Champions è salita oltre gli 80 punti, ne mancano ancora tanti così come mancano tante partite».