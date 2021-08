Esordio in campionato anche per il Milan di Stefano Pioli, seconda forza della scorsa Serie A, che si ripresenta ai nastri di partenza carica di rinnovata ambizione nonostante le importanti cessioni di questa seconda estate "pandemica". Di fronte ci sarà la Sampdoria del nuovo tecnico Roberto d'Aversa, insediatosi sulla panchina blucerchiata proprio questa stagione dopo 5 anni trascorsi al Parma, conclusi con la retrocessione in Serie B degli emiliani. La partita si disputerà allo Stadio Luigi Ferraris di Genova e sarà diretta dal fischietto ravennate Michael Fabbri. Ecco le probabili formazioni.

La diretta (aggiorna)

43' Gabbiadini ci prova ancora la distanza ma viene murato dalla difesa rossonero

40' Brahim Diaz sblocca la gara, Audero toglie la gioia del gol al debutto a Giroud

25' Krunic tenta il colpo del raddoppio, ma non inquadra lo specchio della porta

18' La Sampdoria ancora in attacco, ma un super Maignan su due tempi tiene a galla il Milan

17' Gabbiadini colpisce la traversa dopo la deviazione di Maignan

9' Brahim Diaz sblocca il match di Marassi dopo l'errore di Audero

5' Leao ci prova ma Audero si supera e manda la palla in calcio d'angolo

1' Fabbri fischia l'inizio dell'ultimo atto di questa prima giornata di Serie A tra Sampdoria e Milan

Sampdoria-Milan, le formazioni ufficiali

Olivier Giroud farà il suo debutto nel nostro massimo campionato proprio a Genova, così come il suo compagno di nazionale Maignan, arrivato al posto del campione d'Europa Gianluigi Donnarumma. Pioli si affiderà poi in difesa a Kjaer e Tomori come centrali, e sugli esterni ci saranno Calabria e Hernandez. A supporto dell'unica punta, Saelemaekers, Diaz e Leao e più indietro il tecnico del Milan probabilmente schiererà Krunic e Tonali.

Anche D'Aversa opterà per il 4-2-3-1, con l'eterno Fabio Quagliarella come unica punta, supportato da Candreva, Gabbiadini e Damsgaard, uno dei migliori giocatori di Euro2020. La difesa sarà guidata da Yoshida e Colley, mentre sulle fasce l'ex Parma punterà su Bereszynski e Augello. A centrocampo ci saranno poi Thorsby ed Ekdal.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal; Candreva, Gabbiadini, Damsgaard; Quagliarella.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

Dove vederla in tv e streaming

Sampdoria-Milan sarà trasmesso in coesclusiva DAZN e Sky, quindi sarà visibile sia sul sito ufficiale DAZN e tramite l'app nei device (smartphone, tablet, ecc.), sia ai canali Sky Calcio e Sky Sport Uno, con streaming anche sulla piattaforma Sky Go.