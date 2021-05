Sarri, sirene dalla Premier League: anche l'Arsenal in fila per l'ex Napoli

Prima il Tottenham, ora l'Arsenal. Tutti pazzi per Maurizio Sarri. L'ex allenatore di Napoli e Juventus sembrava destinato a un futuro sulla panchina della Roma, ma l'affaire Mourinho nella Capitale ha fatto saltare improvvisamente il banco. Così, con il contratto che ancora lo legherebbe alla Juve in scadenza a fine stagione, il toscano è pronto a rituffarsi in una nuova avventura.

La strada che lo riporterebbe in Serie A si fa sempre più impervia. Secondo quanto riportato dal Daily Star, proprio per questo motivo nelle ultime ore l'Arsenal lo avrebbe avvicinato per la sostituzione di Arteta nella prossima stagione. L'ex Napoli resta un obiettivo anche del Tottenham ancora alla ricerca di un allenatore: la Premier riaprira le porte a Sarri dopo la stagione vincente sulla panchina del Chelsea?