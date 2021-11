Sassuolo, Dionisi aspetta Spalletti: «Contro il Napoli come a Milano»

«Non vedo l'ora di conoscere Spalletti». Queste le parole di Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo che domani sera ospiterà il Napoli del toscano per il turno infrasettimanale. «Vorrei rivedere la stessa attenzione di Milano. Abbiamo parlato ieri con la squadra, dovremo dimostrare di essere cresciuti da questo punto di vista. Siamo stati bravi perché a Milano non abbiamo aggredito alto, le qualità del Milan e domani del Napoli non ce lo permetteranno nuovamente, ma se saremo compatti poi è più facile» ha detto.

«Il Napoli ha giocatori importanti. Senza Osimhen, c'è Mertens che ha trovato continuità e sta ricoprendo un ruolo che aveva già fatto in passato» ha continuato in conferenza l'allenatore dei neroverdi. «Hanno caratteristiche diverse: Osimhen è finalizzatore e allungava le squadra, Mertens fa giocare di più, ma sono due giocatori importanti. Modulo? Credo che in questo momento sia opportuno continuare così, ma non ci precludiamo la possibilità di cambiare anche in corsa».