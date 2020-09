Castellammare alla conquista dell’Azzurro. Con Gigio Donnarumma titolarissimo nell’undici di Mancini, Quagliarella protagonista in tante occasioni, Mirante convocato per vari stage in questi anni, scocca l’ora dei fratelli Salvatore e Sebastiano Esposito che per la prima volta si ritrovano insieme nell’Under 21. Una foto sul profilo Instagram che accende i sogni dei tanti ragazzini della città delle acque che immaginano un futuro da campioni del calcio. Uno gioca nell’Inter, l’altro nel Chievo Verona, aspettando la crescita del più piccolo, Pio, di cui tutti dicono un gran bene, già nelle giovanili nerazzurre. Entrambi in campo contro la Slovenia due giorni fa, l’obiettivo è esserci l’8 settembre prossimo contro la

per le qualificazioni Europee. E chissà che un giorno in un futuro neppure lontano, gli stabiesi con l'Azzurro di Mancini non possano essere addirittura tre…