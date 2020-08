Sky e Serie A femminile: accordo anche per la stagione 20/21. Domani il nuovo calendario

Sky continuerà ad essere la casa del calcio femminile, anche nella stagione 2020/21. Grazie a un accordo con la Figc, Sky Sport trasmetterà 2 partite per ciascun turno di Serie A TIMVISION, tra cui quella della domenica alle 12.30, per un totale di 44 partite di Campionato. A queste si aggiungono le semifinali e la finale di Coppa Italia, oltre agli incontri che assegneranno la Supercoppa Italiana, per 50 match tutti da vivere su Sky Sport e anche in streaming su NOW TV.

Non solo i live delle partite, ma ogni settimana anche approfondimenti dedicati, news in tempo reale su Sky Sport 24 e contenuti inediti sul sito di skysport.it e i profili social di Sky Sport per essere sempre aggiornati, senza dimenticare Sky Go per seguire le gare in mobilità e gli appuntamenti on demand.



“E’ con soddisfazione che rinnoviamo il nostro impegno nel calcio femminile. In questi ultimi anni, abbiamo contribuito ad aiutarne la crescita, seguendo la Serie A e i Mondiali 2019 in Francia con la passione, la professionalità e l’energia che contraddistinguono tutto il racconto dello sport di Sky – commenta Marzio Perrelli, Executive Vice President Sky Sport - E in un momento di ripartenza del Paese e dello sport, ancora una volta siamo pronti a fare la nostra parte e ad accompagnare queste fantastiche ragazze in una nuova stagione”.

Dodici le squadre che parteciperanno al Campionato di Serie A TIMVISION, al via da sabato 22 agosto, per un totale di 22 giornate. Oltre alla Juventus campione in carica e vincitrice degli ultimi tre scudetti, ci saranno anche Bari, Empoli, Fiorentina, Florentia, Inter, Milan, Napoli, Roma, San Marino, Sassuolo, Verona.



Inoltre domani, giovedì 6 agosto, dalle 13 su Sky Sport 24, si terrà l’elaborazione del calendario di Serie A 2020/21. Nello studio condotto da Mario Giunta, ospiti il Presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani, le voci del calcio femminile di Sky Gaia Brunelli e Martina Angelini. In collegamento anche il Presidente della FIGC Gabriele Gravina e una rappresentante per ognuna delle 12 squadre di A, tra cui Valentina Giacinti, Sara Gama, Elisa Bartoli, Tatiana Bonetti e Regina Baresi, solo per citare alcune delle protagoniste del prossimo campionato. Ultimo aggiornamento: 13:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA