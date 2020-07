Ultimo aggiornamento: 23:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto facile per la Roma, che passa in goleada sul campo della Spal già aritmeticamente retrocessa in B. Partita sbloccata da Kalinic, schierato al posto di Dzeko al quale Fonseca ha concesso un turno di riposo. Il croato ribadisce in gol la corta respinta di Letica su mezza girata di Pellegrini. Gol lì per lì annullato da Manganiello e poi convalidato dal Var. Fiammata di orgoglio della Spal, che trova l'1-1 con uno splendido colpo di testa di Cerri, ma poi è Carles Perez ha trovare il guizzo con un collo interno che manda la palla a insaccarsi sotto il sette.Nella ripresa la Roma dilaga: Kolarov da 25 metri trova l'1-3. Il poker lo cala Bruno Peres che trova addirittura la doppietta personale col bel gol dell'1-5. Ultima mezzora in campo per Zaniolo, a conferma delle ritrovate condizioni di forma dopo il leggero infortunio che ne aveva consigliato la non convocazione annullata poi dallo stop di Under. L'attaccante ha chiuso la goleada con un sinistro sotto la traversa dopo una prepotente fuga da centrocampo. Roma che con questi tre punti respinge per il momento l'assalto del Milan al quinto posto che significa Europa League senza preliminari.