Superlega, l'emiro del Psg presidente Eca: dalle regole aggirate a moralizzatore

Al vertice Uefa, convocato per discutere delle possibili sanzioni a carico dei ribelli a capo della Superlega, è probabile che l'emiro siederà al fianco del presidente Aleksander Ceferin. «Il calcio ha bisogno di brave persone in ruoli di alto livello e lui ha dimostrato di essere in grado di prendersi cura degli interessi di più club oltre al proprio», così il numero uno del calcio europeo, uscito vincitore nella folle battaglia voluta da...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati