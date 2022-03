Tudor fa i complimenti al Napoli: «Ma l'arbitro ha fermato la rimonta»

Igor Tudor rende l'onore delle armi all'avversario, ma striglia il suo Verona. «Il Napoli ha fato una bella partita, sono stati più bravi. Noi abbiamo avuto una settimana complicata con qualche problema e qualche infortunio, non è bastato quello che abbiamo messo in campo. Per fare punti dovevamo dare di più, oggi non è successo». E striglia anche l'arbitro: «Mi dispiace solo per il rosso a Ceccherini: per me il rosso non esiste e la stavamo rimontando, l'arbitro ci ha tolto la possibilità di farlo».

«Non c'è più grande motivazione dello scendere in campo e far vedere di essere più forti», ha continuato Tudor a Dazn a fine partita. «Trovo assurdo parlare di una squadra già contenta. Bisogna sempre scendere in campo forti, con la voglia di vincere, non vedo motivi per fare altro. Osimhen è stato bravo nell'azione del primo gol, noi non siamo riusciti a fare la differenza negli episodi. Però credo che la nostra sia stata una gara onesta, stavamo provando a ribaltarla. Stiamo già facendo più che bene, ora ci interessa recuperare calciatori per il finale di stagione. Arbitri dello Scudetto? All'andata mi era piaciuto il Milan, oggi anche il Napoli. Ma l'Inter è forte e anche la Juventus può giocarsela».