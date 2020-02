LA PARTITA IN DIRETTA

Punti pesanti in palio tra Udinese e Verona: da una parte la salvezza, dall'altra l'Europa.1 Musso; 50 Becao, 5 Troost-Ekong, 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen, 6 Fofana, 38 Mandragora, 10 De Paul, 12 Sema; 7 Okaka, 15 LasagnaA disposizione: 88 Nicolas, 27 Perisan, 3 Samir, 18 Ter Avest, 11 Walace, 8 Jajalo, 77 Zeegelaar, 30 Nestorovski, 91 Teodorczyk. All. Gotti1 Silvestri; 13 Rrahmani, 24 Kumbulla, 23 Gunter; 5 Faraoni, 34 Amrabat, 4 Veloso, 88 Lazovic; 14 Verre, 32 Pessina, 16 Borini.A disposizione: 22 Berardi, 96 Radunovic, 15 Bocchetti, 33 Empereur, 23 Dimarco, 8 Eysseric 27 Dawidowicz, 20 Zaccagni, 10 Di Carmine, 7 Badu, 9 Stepinski, 98 Adjapong. All. Juric.Abbattista di Molfetta.