Valentina Giacinti arriva alla Roma, ufficiale il colpo dell'attaccante ex Milan

Lo scorso gennaio la Roma ci ha provato, ma non ha voluto chiudere l'operazione in prestito. Nei sei mesi passati alla Fiorentina i tempi sono maturati fino ad oggi, giorno dell'annuncio ufficiale. Valentina Giacinti, attaccante ex Milan e appunto della Viola, è una nuova calciatrice giallorossa.

Un colpaccio per la prima linea di Alessandro Spugna, che il prossimo 18 agosto debutterà in Champions League. Giacinti, con un passato anche al Brescia, è appena tornata dall'esperienza negativa con la Nazionale di Milena Bertolini in Inghilterra. In poche parole si aspettava solamente la fine dell'Europeo per l'annuncio.

Sì, è vero, molti volevano e desideravano che questa comunicazione giallorossa arrivasse più in là possibile. Ma così non è stato e adesso bisogna pensare solamente al campionato. Un colpaccio, come detto, quello di Giacinti che va a coprire il buco lasciato da Valeria Pirone passata al Parma. L'attaccante ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2025.