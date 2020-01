LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Duro attacco via social per Laura Della Villa, molto attiva in rete e nota compagna di Simone Verdi , ex calciatore delpassato la scorsa estate aldopo una stagione in azzurro. Sul suo profilo Instagram, infatti, la fidanzata dell'esterno granata ha ricevuto attacchi ed offese da parte di un account, evidentemente supporter del Torino, rivolti anche al calciatore.«Dì a quel coglione del tuo fidanzato di iniziare a fare qualche gol», l'accusa principale. Poi ancora:. Nessuna replica è arrivata da parte della coppia che non ha mai nascosto l'amore per la città azzurra vissuta per un anno prima di trasferirsi al Torino.