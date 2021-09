L'Italia campione d'Europa si è fermata. I momenti d'oro sembrano essere passati, ma la partita di ieri ha segnato comunque un cambiamento decisivo. Svizzera-Italia sarà ricordata anche per l'esordio della pubblicità virtuale in un match di European Qualifiers: gli Azzurri sono stati protagonisti di una novità assoluta per le competizioni riservate alle Squadre Nazionali. La Figc, infatti, in collaborazione con la Uefa e con il supporto della Rai, ha utilizzato nel corso della gara la tecnologia Supponor, garantendo così la visibilità sul territorio italiano ai propri partner commerciali, e a quelli della UEFA, attraverso una grafica virtuale sovraimposta, in tempo reale, sui LED posizionati a bordocampo, all'interno del segnale televisivo.

Questa innovativa tecnologia è basata su un software di intelligenza artificiale che è stato allenato per essere in grado di distinguere in tempo reale i movimenti e gli oggetti davanti i LED senza la necessità di alcun intervento hardware sui LED a bordocampo o sulle telecamere. La Figc conferma così la sua strategia commerciale dinamica, che ha già determinato negli ultimi anni una netta crescita dei ricavi provenienti dai diritti tv, dalle sponsorizzazioni e dal licensing. La pubblicità virtuale sperimentata oggi, inoltre, è una vera e propria rivoluzione tecnologica che potrà essere fruita dalle altre Federazioni europee, d'intesa con la UEFA, al fine di garantire la visibilità dei rispettivi partner commerciali nei Paesi di riferimento.