Marquez rinnova con la Honda per altri 4 anni: «Sono onorato, possiamo fare ancora di più»

ROMA - Marc Marquez e la Honda ancora insieme e per altri quattro anni. Una notizia che cementa un matrimonio già solidissimo. Il campione del mondo e la scuderia giapponese annunciano il prolungamento della relazione per quattro stagioni. «Sono molto orgoglioso e onorato di annunciare questo rinnovo», afferma il pilota spagnolo numero 93. «Honda mi ha dato l'opportunità di arrivare in MotoGP™ nel 2013 e si dal primo anno abbiamo raccolto tanti successi insieme. Sono molto contento di continuare a far parte di questa famiglia. Ho l'opportunità di fare ancora di più dopo questo rinnovo».