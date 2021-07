"Solo" argento per Daniele Garozzo, che ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 perde la finale con l'atleta di Hong Kong Cheung Ka Long con il punteggio di 11 a 15. Incontro sempre condotto dall'asiatico, che dopo le prime stoccate allunga subito. A metà ripresa l'italiano accusa un problema fisico, e chiede il medical time-out. Sono solo crampi però, e non gli impediscono di continuare l'assalto. Il 24enne però è troppo forte, e allunga sul 10-5, segnando un vuoto che il catanese riesce a cucire solo in parte. Sul 9 a 10 infatti si ferma la rincorsa, con il parziale di 6-2 che chiude la finale. Seconda medaglia per la rappresentativa azzurra nelle discipline di scherma, sempre un argento dopo quello di Luigi Samele nel giorno d'apertura delle Olimpiadi.

- Vince l'asiatico, che chiude 11-15.

- Restano vive le speranze per l'italiano, che resta sotto 10-13

- Due stoccate da "sciabolatore" di Cheung, che allunga 9 a 12

- Quattro stoccate di fila per l'azzurro che va sotto 9 a 10

- Parata e risposta di classe di Garozzo, che accorcia sul 7 a 10

- Allunga di tre stoccate l'asiatico, che si mette in posizione vantaggiosa per conquistare l'oro (5-8)

- Passa sotto l'azzurro, che cambia il fioretto (4-5)

- Controparziale dell'asiatico, che porta il punteggio sul 4-4

- Subito avanti 4 a 1 l'azzurro Daniele Garozzo

Finale di fioretto maschile per il catanese Daniele Garozzo, che nella mattinata italiana ha passato i quattro turni che gli servivano per guadagnarsi la finale contro l'atleta d Hong Kong Cheung Ka Long. Per la scherma italiana questo cammino iniziale ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 è stato avaro di soddisfazioni e ha ampiamente deluso le aspettative preolimpiade. Per questo l'azzurro, già oro olimpico ai giochi di Rio 2016, proverà a bissare il trionfo di 5 anni fa e riportare la scherma italiana nei ranghi che le spettano.