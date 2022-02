Nulla da fare per Federica Brignone al Super G di Pechino 2022: la sciatrice valdostana si è fermata al sesto posto quando sono scese 14 sciatrici sulle 44 iscritte alla gara, staccata di 66 centesimi dalla svizzera Gut-Behrami attuale leader della classifica con 1:33.51. L'azzurra Elena Curtoni è nona con un ritardo di 1«14, mentre devono ancora scendere le azzurre Marta Bassino e Francesca Marsaglia.

«Già ieri dopo la sciata in pista ci sono rimasto un pò male, il tracciato era abbastanza banale, pensavo si andasse un pò più veloci. Scendendo era veramente facile, ho provato a fare il mio meglio, non ho sciato stressata, ho dato tutto ma oggi non era abbastanza, devo accettare che oggi non ero la migliore». Federica Brignone commenta così il suo settimo posto nel superG «Mi dispiace visto come sto sciando quest'anno in superG - prosegue la 31enne valdostana ai microfoni di Rai Sport -. Non sono la migliore lì, è ovvio che il piano finale è veramente lungo e il muro non è un muro, non c'è un passaggio difficile. Non è per cercare scuse, sarei più delusa se non avessi fatto il massimo, io il mio l'ho fatto, mi spiace non è stato abbastanza».

«Si sa bene che in queste gare ciò che conta di più sono le medaglie. Ci ho messo il cuore, ci tenevo tanto e non è andata come volevo. Ci ho provato ma le gare di sci sono crudeli, questa più delle altre». È il commento di Elena Curtoni dopo il decimo posto ottenuto nel superG femminile ai Giochi olimpici di Pechino.