Sci, al Museo della Pace di Napoli la premiazione per la stagione 2022-2023

Sabato 2 dicembre, alle 18, è in programma al Museo della Pace di Napoli la cerimonia di premiazione della stagione 2022-2023 del Comitato campano-pugliese della Federazione Italiana Sport Invernali.

È stato un anno d’oro per il comitato campano-pugliese che ha conquistato ben 9 titoli italiani e 6 podi nazionali ai campionati di categoria. Ma il palmares del comitato si è arricchito anche di 4 vittorie in campo internazionale grazie a Giada D’Antonio che sarà insignita del titolo di Atleta dell’anno 2023 e riceverà la Supercoppa 2023.

Non saranno solo i campionissimi ad essere premiati: uno squadrone di 100 atleti dagli 8 agli 80 anni di tutte le categorie maschili e femminili distinti nella scorsa stagione riceveranno un riconoscimento.

Sul podio saliranno i 5 migliori sciatori delle categorie da Baby a Senior e i primi 3 Master che hanno partecipato al Circuito di Comitato 2023. Riceveranno un riconoscimento i campioni regionali che hanno conquistato i titoli delle categorie Ragazzi, Allievi, Giovani/Senior e Master nelle discipline alpine di Slalom e di Gigante e nello Snowboard.

Sarà assegnata anche la Coppa Contardi Falco, come ogni anno, al miglior atleta della categoria cuccioli e premi speciali agli atleti meritevoli offerti dagli sponsor del Comitato.

A premiare il presidente del Comitato, Antonio Barulli. con il consiglio direttivo, il responsabile comitato DASA (Direzione Agonistica Sci Alpino) Stefano Bosio e la presidente della STF (Scuola Tecnici Federali) Roberta Cataldi.

La cerimonia sarà preceduta da un seminario (ore 15,30), al quale parteciperanno i presidenti e gli allenatori di sci club, in cui saranno illustrati i nuovi format per la stagione dai promotori del progetto “Fisi per il futuro”, Giacomo Bisconti (direttore STF) e dai consiglieri federali Matteo Marsaglia e Elisabetta Biavaschi. Un progetto rivoluzionario, come lo ha definito il presidente della Fisi Flavio Roda, che affronta concretamente il problema della specializzazione precoce che comporta il rischio di infortuni, o comunque ad una non corretta crescita psicomotoria, fino all’abbandono dell’attività sportiva.