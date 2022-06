Il calendario della Salernitana: subito la Roma, finale a Cremona

Una prima affascinante. Al debutto nella stagione 2022-23, in programma tra il 13 e il 14 agosto, la Salernitana giocherà infatti allo stadio Arechi contro la Roma di Mourinho.

Dopo il grande botto iniziale, i granata di Nicola avranno un avvio di campionato meno complicato rispetto a quello vissuto nella scorsa stagione. A seguire, infatti, spazio alle gare con Udinese (trasferta), Sampdoria (casa), Bologna (trasferta) ed Empoli (casa). Alla sesta, poi, trasferta a Torino contro la Juventus (11 settembre), stessa cosa alla decima e alla dodicesima giornata quando la Salernitana sarà chiamata ad affrontare Inter e Lazio.

Davanti al proprio pubblico, invece, Fazio e compagni sfideranno il Milan alla sedicesima giornata in occasione della gara prima post sosta per il Mondiale e il Napoli all’ultima del girone di andata in programma il 22 gennaio (il ritorno il 30 aprile). Con la sfida contro il Monza in trasferta il 14 novembre si fermerà il campionato dei granata complice proprio il Mondiale, in casa del Lecce comincerà il girone di ritorno, mentre nelle ultime tre giornate spazio alle sfide contro Roma (trasferta), Udinese (casa) e Cremonese (trasferta).