Salernitana, caso Dia: la società pronto a metterlo fuori rosa

Per una volta non è il risultato a tenere banco, pur sapendo che il pari di Udine non può bastare, in casa Salernitana infatti quest'oggi c'è una questione ben differente sulla quale dover ragionare.

Il caso Boulaye Dia si fa sempre più complicato, tutta colpa del rifiuto da parte dell'attaccante granata di entrare in campo ad aiutare la squadra negli ultimi sette-otto minuti della sfida contro l'Udinese.

Appurata la decisione del senegalese, il club granata sta valutando da ore le sanzioni da attuare. Due le strade che verranno molto probabilmente seguite: uno mettere il calciatore fuori rosa, due valutare una decurtazione dello stipendio per giusta causa.