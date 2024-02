Salernitana, Coulibaly pronto a tornare in gruppo dopo l'eliminazione dalla Coppa d'Africa

Una buona notizia per mister Inzaghi, nelle prossime ore riavrà a disposizione Lassana Coulibaly. Il centrocampista maliano metabolizzata l'eliminazione con la sua nazionale dalla Coppa d'Africa è pronto ora a rimettersi a disposizione della Salernitana.

Da capire, però, se uno dei big della squadra granata sarà subito titolare nello scontro salvezza di venerdì sera contro l'Empoli in programma allo stadio Arechi, questo complice non tanto il lungo viaggio che sta effettuando in queste ore dalla Costa d'Avorio ma principalmente i soli due allenamenti che svolgerà con il resto della squadra in questa settimana (giovedì pomeriggio seduta all'Arechi a porte aperte).

Intanto per quello che riguarda la questione infortunati, la Salernitana al momento continua a non diramare notizie sulle condizioni di Gyomber e Pasalidis.