Mudryk sfida un tifoso infuriato e alza la posta: «Giochiamo noi due contro per 10.000 sterline»

Gli insulti e i commnti negativi sono da sempre una piaga dei social e nell'ultimo periodo sono stati tanti gli scivoloni di politici e attori, che sono caduto nelle trappole degli haters. Lo stesso è successo a Mykhailo Mudryk, attaccante del Chelsea pagato 100 milioni a gennaio 2023, che ha deciso di rispondere a un tifoso infuriato. Questi nel messaggio ha chiesto cosa stesse succedendo al ventitreenne che non sta giocando al meglio.

«Allora giochiamo noi, 1 vs 1»

Il tifoso dei Blues ha contattato Mykhailo sul suo profilo Instagram ufficiale: «Cosa c'è di sbagliato in te. Ti sei dimenticato come giocare a calcio? Non stai andando bene, qualcosa deve cambiare. Forse devi fare qualche sessione uno contro uno. Ogni volta che giochi siamo uno in meno». Parole che non sono piaciute all'esterno d'attacco che ha risposto innervosito: «Vieni a giocare tu l'uno contro uno, per 10.000 sterline».

Non contento, il tifoso ha continuato: «Fratello, a questo punto ti pago ogni volta che segni.

Siamo tutti tifosi del Chelsea qui, io ho a che fare con i giocatori e organizzo la loro roba, ma andiamo amico. Affronti l'Everton alla prossima». Ormai, però, la miccia era stata accesa e Mudryk ha continuato chiedendo: «Sei bravo tu a giocare a calcio?», dimostrando la sua intenzione di continuare con la sfida uno contro uno. Allo screen postato sui social dal tifoso del Chelsea, questi ha affiancato un messaggio diretto alla società londinese (che è stata anche taggata): «Non rimpiango di avergli scritto. Abbiamo bisogno di risposte».

L'andamento di Mudryk

In questa stagione, l'approccio alle partite di Mudryk è stato ben al di sotto del cartellino pagato da parte del club. Fino ad ora, l'ucraino ha segnato solo tre gol e fornito tre assist in diciannove partite, mentre nelle 6 disputate nelle coppe nazionali ha siglato una sola rete. Un andamento che non giustifica il pagamento da parte della società inglese con cui ha fornito solo due assist la passata stagione in 15 partite.