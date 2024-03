Si volta pagina. Il Napoli ha ripreso ad allenarsi stamani a Castel Volturno dopo l'amara sconfitta costata l'eliminazione agli ottavi di finale di Champions League ad opera del Barcellona di martedì scorso in terra catalana. Agli ordini di Francesco Calzona, la squadra ha ripreso ad allenarsi in vista della sfida di domenica sera al Meazza contro la capolista Inter.

APPROFONDIMENTI Napoli, Mazzocchi e Ngonge presentano il ritiro Cannavaro: «Il mio sogno è allenare gli azzurri» Napoli, la rosa è un flop: -22 milioni di euro

In terra meneghina si consumerà un autentico passaggio di consegne tra i campioni d'Italia in carica e la principale candidata a cucirsi il prossimo scudetto sul petto. Non solo. Inter e Napoli sono anche le italiane reduci dalle delusioni in Champions, entrambe eliminate da squadre spagnole (il Biscione out ai rigori ad opera dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone).

Calzona come di consuetudine ha riunito il gruppo in sala riunioni per una chiacchierata foriera di nuova carica in vista del rush finale in cui il Napoli avrà l'obbligo di provare la disperata rimonta per un posto nella prossima Champions League. Poi tutti in campo. Con le solite distinzioni tra chi ha giocato a Barcellona e chi è rimasto in panchina.

C'è di più. Osimhen ed Anguissa hanno svolto una seduta di lavoro differenziata rispetto al resto della truppa. Probabilmente per le scorie di rispettivi affaticamenti muscolari che comunque non dovrebbero mettere in dubbio la presenza di entrambi domenica sera sotto i riflettori della scala del calcio. Il Napoli si ritroverà domani mattina a Castel Volturno per riprendere a lavorare, sabato la seduta di rifinitura e poi la partenza in aereo alla volta di Milano.