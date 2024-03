Napoli, la rosa è un flop: -22 milioni di euro per gli azzurri

Il crollo stagionale del Napoli incide e inciderà anche sul valore della rosa oggi a disposizione di Francesco Calzona: secondo i nuovi aggiornamenti del portale specializzato Transfermarkt, infatti, i valori complessivi dei calciatori azzurri calano di 22 milioni di euro e con una nuova quotazione generale da 513,15 milioni di euro cedono il passo pure al Milan di Pioli, dopo il sorpasso dell'Inter avvenuto già nella prima parte di questa stagione.

Al Napoli si avvicinano in queste settimane anche Juventus, la seconda per aumento dopo quello sorprendente del Bologna di Thiago Motta, proiettato verso la Champions League e con una rosa a disposizione composta ormai da diversi gioielli inseguiti in giro per l'Europa.

In controtendenza azzurra i valori della Serie A. In aumento è infatti il valore della lega, dalla fine dell'anno solare 2023 ad oggi cresciuti di circa 58 milioni di euro per un ammontare di 4,77 miliardi e un valore medio per club di 238,5 milioni.

Delle 20 società del campionato, solo 8 mantengono la posizione di partenza di questa stagione per quotazione.