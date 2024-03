Calciomercato Napoli, Drogba tratta con Osimhen per portarlo al Chelsea

È già calciomercato. Da settimane, ormai, ma ora può entrare nel vivo. Gli ottavi di Champions League alle spalle segnano - non volendo - uno spartiacque, la stagione entra nel suo rush finale e i club già guardano a quello che potrà accadere a giugno.

Vale lo stesso anche per Victor Osimhen, che lascerà con ogni probabilità Napoli e che sta sfogliando già la margherita per il futuro: secondo i rumors inglesi, nel vivo dell'affare ci sarebbe entrato per davvero anche Didier Drogba, ormai portavoce del Chelsea per l'affare che potrebbe portare il nigeriano a Londra il prossimo anno per vestire la maglia che l'ivoriano ha vestito diventando una leggenda. I due avrebbero anche già discusso nelle ultime settimane post Coppa d'Africa per l'approdo in Premier con contatti continui, anche grazie al rapporto di amicizia che c'è.

L'unico ostacolo per approdare al club di Boehly potrebbe essere l'ingaggio: il Chelsea non si farebbe problemi a versare al Napoli la cifra richiesta dalla clausola presente nel contratto di Osimhen, ma difficilmente lo stipendio potrà essere troppo alto. Cosa che invece non rappresenterebbe un problema per Paris Saint Germain e Arsenal che sarebbero in fila per l'acquisto subito dietro i Blues in vista della prossima estate.