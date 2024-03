Salernitana-Lecce, Liverani: «Pensavo di fare di più, ma bisogna dare il massimo»

Il ritorno in Serie B sembra ormai certo dopo gli ultimi risultati, ma forse ancora un briciolo di speranza, oltre che di amor proprio, resta tra le mani della Salernitana attesa domani dalla sfida casalinga contro il Lecce.

«Vorrei tanto avere anche io quella scossa, vincere una partita per poter aggrapparmi a qualcosa. Ma oggi sta diventando difficile potermi aggrappare a qualcosa. Non sono arreso, sono deluso. Non è stata una buona settimana, non poteva esserlo dal punto di vista dell’umore. Il direttore Sabatini è una persona che può dare qualcosa a tutti e all’ambiente, anche soffrendo sta cercando di mettere tutto ciò che è possibile per dare una scossa al periodo della squadra. Credo possa aver fatto solo bene la sua visita soprattutto ai calciatori, questo però non può bastare per vincere le partite» ha detto alla vigilia in conferenza Fabio Liverani.

Il tecnico si è poi soffermato sul suo impatto sulla stagione granata ammettendo con grande onestà. «Pensavo di fare di più, oggi è difficile dare una sola motivazione ma purtroppo non siamo riusciti a cambiare il trend. Questo è il cruccio più grande. Ora, però, dobbiamo dare il massimo nel finale di stagione. Formazione? Farò le mie riflessioni, abbiamo recuperato anche Gyomber, Fazio verrà ma ha avuto un problema alla caviglia. Se sono venuto in una situazione del genere è perché la rosa mi dava la sensazione di poter fare qualcosa, ma sapevo che era difficile. Non ho letto le rassegne stampa ma il presidente può esprimere quel che ritiene più opportuno anche se il suo pensiero arriva da più parti. Non sto pensando al futuro in B».