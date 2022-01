Salernitana, altri due rinforzi: presi Mousset e Radovanovic

Un altro tassello per la difesa ed il colpo in attacco per la Salernitana. In due parole Lys Mousset e Ivan Radovanovic. Mousset, punta centrale (1996) passa dallo Sheffield United alla corte di Colantuono con la formula del prestito a titolo gratuito e diritto di riscatto in favore del club granata. Per l'attaccante franco senegalese sette presenze e tre reti quest'anno in Football League Championship.

Dopo Fazio e Mazzocchi, il diesse Sabatini si è coperto ulteriormente in difesa con l'arrivo di Ivan Radovanovic (1988) dal Genoa. Il calciatore - era finito fuori lista all'ombra della Lanterna - si è accordato per un triennale con ingaggio variabile a seconda della categoria (600mila euro in caso di serie A, poco meno della metà in caso di cadetteria).