Salernitana, per il momento si continua con Liverani in panchina

Fabio Liverani resta al suo posto, ma solo per il momento. Questa è la decisione presa nelle ultimissime ore dal duo Iervolino-Sabatini dopo la pesante sconfitta rimediata contro l'Inter e la mancata reazione avuta contro il Monza. Perché se da un lato ci sono squadre come l'Empoli che hanno ufficialmente svoltato, dall'altra ci sono invece i granata che non fanno altro che lanciare messaggi di resa di partita in partita. Proprio questi messaggi hanno mandato su tutte le furie sia il presidente Iervolino che il dg Sabatini che quest'oggi hanno avuto una serie di confronti fiume per capire quale strada percorrere da oggi in avanti. Se per quello che riguarda la questione tecnico si è deciso, seppur con qualche dubbio ancora vivo, che a Udine ci sarà ancora Liverani in panchina, per la questione ritiro invece verrà presa una decisione definitiva nelle prossime ore.