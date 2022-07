Salernitana, ufficiale la cessione di Ederson e l'ingaggio di Lovato

Ora c'è anche l'ufficialità, la telenovola Ederson è a tutti gli effetti conclusa. Nel pomeriggio di oggi, infatti, Salernitana e Atalanta hanno definito il tutto concludendo così il passaggio del brasiliano ai bergamaschi che hanno sborsato 14 milioni più il cartellino di Matteo Lovato (valutato 7 milioni) che ha firmato con i granata un contratto fino al 2027. Una volta definita l'operazione, la Salernitana ha salutato l'ormai ex centrocampista con una nota sul proprio sito: "La Società ringrazia Ederson per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata in questi mesi, per l’impegno profuso e per aver contribuito al mantenimento della massima serie e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.