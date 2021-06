Salernitana, il 15 agosto debutto in Coppa contro il Frosinone

In attesa di conoscere la data del (terzo) storico debutto in Serie A, per questo bisognerà pazientare ancora qualche settimana, la Salernitana ha intanto scoperto in queste ore la data della prima nella Coppa Italia 2021-22. La Lega Serie A, infatti, dopo aver annunciato il regolamento, ha fatto poi la stessa cosa anche con il tabellone. I granata di Fabrizio Castori faranno il loro esordio nella manifestazione tricolore il 15 agosto allo stadio Arechi contro il Frosinone, saranno di fatto i primi novanta minuti ufficiali della prossima stagione. Capitan Di Tacchio e compagni giocheranno in casa in quanto, stando al nuovo regolamento che varrà fino al 2024, le prime ventiquattro società del Ranking (dalla Juventus al Cittadella) giocheranno nel proprio stadio la gara d'esordio nei trentaduesimi di finale.