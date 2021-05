Salernitana, bocche cucite anche prima di Pordenone

Tutto tace, nel vero senso della parola. La Salernitana, infatti, prolunga il silenzio stampa attuato sabato scorso al termine della gara con il Monza ("onde evitare polemiche" il messaggio del club dopo il triplice fischio finale), e così alla vigilia della trasferta di Pordenone in programma domani alle ore 14:00 non parlerà Riccardo Bocchini che anche nel turno infrasettimanale sarà chiamato a prendere il posto di Fabrizio Castori in panchina. Il tecnico marchigiano è infatti sempre costretto a restare in quarantena causa il persistere della positività al Covid-19. Sarà assente, ma esclusivamente per squalifica, anche il difensore Frederic Veseli, mentre tornerà a disposizione Milan Djuric indisponibile nell'ultimo turno proprio per mano del Giudice Sportivo di B.