Dopo aver fallito i colpi Pettinari e La Gumina, la Salernitana corre subito al riparo regalando a mister Castori il rinforzo necessario per il reparto offensivo. A sorpresa il direttore sportivo Fabiani ha definito l'ingaggio dell'attaccante norvegese classe ’97 Julian Kristoffersen (198 centimetri). Reduce dall'esperienza nella seconda serie della Corea del Sud con lo Jeonnam Dragons (in passato avventure anche in Danimarca e Svezia), il neo attaccante granata da domani si unierà al resto della squadra: “Sono felicissimo di essere arrivato in un club italiano così importante e ambizioso - ha dichiarato il diretto interessato, che ha firmato fino al 2024, ai canali ufficiali della Salernitana -. Avevo richieste da diversi club europei ma quando mi è stata prospettata la possibilità di venire qui a Salerno sono stato davvero entusiasta. Sono rimasto colpito dalla bellissima città, dalla sua caldissima tifoseria e non vedo l’ora di iniziare”.

