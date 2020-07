In attesa di notizie su Cristiano Lombardi, che dovrebbero arrivare già nelle prossime ore, Gian Piero Ventura si gode almeno i rientri in gruppo di Dziczek e Jaroszynski. I due polacchi sembrano aver smaltito definitivamente i rispettivi infortunati e sono ormai pronti per riprendersi una maglia da titolare in occasione della delicata sfida di venerdì sera contro l’Empoli in programma allo stadio Arechi. Il centrocampista di proprietà della Lazio tornerà in cabina di regia permettendo così a Di Tacchio di rifiatare, il difensore di proprietà del Genoa farà esattamente lo stesso ma sulla corsia di sinistra della difesa. Sarà, invece, costretto a saltare anche la prossima giornata Alessio Cerci ancora alle prese con un problema muscolare alla coscia. © RIPRODUZIONE RISERVATA