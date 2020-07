Non solo cinque squalificati (Aya, Maistro, Dziczek, Lombardi, Jallow) ma ora la Salernitana corre anche il rischio di perdere Cedric Gondo per infortunio. Peggio di così non potrebbe andare a Gian Piero Ventura a due giorni dalla trasferta di Ascoli. L’attaccante ivoriano nell’ultimo allenamento è rimasto a riposo a causa di un risentimento muscolare che verrà monitorato nella giornata di oggi dallo staff medico. Ma il rischio del suo forfait c’è ed è normale allo stato attuale visto il fastidio al flessore. Se confermato, il tecnico dei granata dovrà stravolgere nuovamente anche il reparto offensivo. La certezza si chiama Djuric, da scegliere ora il partner tra gli unici superstiti Cerci e Giannetti. Sempre che Ventura non decida di abbandondare il 3-5-2 e ritornare al 3-4-3. © RIPRODUZIONE RISERVATA