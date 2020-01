Abbandonate definitivamente le piste Torregrossa e Vlahovic, entrambi continueranno il loro percorso rispettivamente con Brescia e Fiorentina in Serie A, la Salernitana sta valutando da qualche giorno profili nuovi per il reparto offensivo. Tra i nomi più gettonati ci sono soprattutto quelli di Gianluca Litteri e Gabriele Moncini. Il primo, che nel 2010-11 indossò già la maglia granata in Lega Pro, è attualmente sotto contratto con il Cosenza, per lui nell’ultima stagione e mezza vissuta tra Venezia e la Calabria soltanto 2 gol realizzati. Il secondo, invece, da agosto scorso ad oggi ha giocato pochi minuti in appena 4 partite con la Spal in A. Classe 1996, nella scorsa stagione Moncini si mise in mostra con la maglia del Cittadella mettendo a segno 12 gol in 17 giornate disputate da gennaio a maggio. © RIPRODUZIONE RISERVATA