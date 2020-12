Tutto pronto per l'ultima dell'anno, una di quelle gare che possono probabilmente cambiarti un'intera stagione. Domani pomeriggio la capolista Salernitana sarà di scena all'U-Power Stadium contro il Monza di Balotelli e Boateng, novanta minuti che Fabrizio Castori ha presentato così attraverso una nota stampa emessa dal club granata sul proprio sito ufficiale:

“Domani andiamo ad affrontare una squadra importante che ha grandi ambizioni, attrezzata per fare bene in questo campionato. Dovremo giocare con il rispetto che merita un avversario del genere e con la consapevolezza dei nostri mezzi. Sarà una partita importante, servirà quindi una prestazione da squadra. Recuperiamo Dziczek che torna arruolabile - annuncia il tecnico -, mentre Karo ha avuto un piccolo problema e non sarà a disposizione (assenti anche Baraye, Lombardi e Micai, ndr). Dobbiamo mettere in campo la concentrazione e lo spirito giusto per cercare di continuare a fare bene”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA