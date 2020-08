Ancora qualche giorno di riposo e poi si ritornerà nuovamente in campo. La Salernitana ha infatti annunciato che il 20 agosto la squadra si ritroverà in città agli ordini del neo allenatore Fabrizio Castori per dare ufficialmente il via alla stagione 2020-21. Dopo un paio di giorni, utili per effettuare i consueti test medici di inizio preparazione, Djuric e compagni partiranno alla volta di Sarnano dove si svolgerà il ritiro precampionato dal 23 agosto al 6 settembre. Alla fine, dunque, il club granata ha scelto di creare il suo quartier generale estivo nelle Marche, con la località del maceratese che l'ha dunque spuntata su Cascia e Roccaporena. © RIPRODUZIONE RISERVATA