La sensazione è che non ci sia bisogno di attendere la fine della stagione per comprendere ufficialmente che l'avventura con la Salernitana di Alessio Cerci sia già finita (il 30 giugno ha rinnovato solo per due mesi). E non per colpa del risentimento muscolare accusato venerdì sera ad Ascoli che potrebbe però estrometterlo anche dalle ultime cinque giornate di campionato. Sul finire della gara del Del Duca l'attaccante granata ha infatti dovuto alzare bandiera bianca, l'ennesima sventolata nel corso di una stagione che doveva essere quella del riscatto e che invece è stata tormentata dall'inizio alla fine da infortuni e occasioni sprecate. Nelle prossime ore allo staff medico granata il compito di comunicare entità dell'infortunio e relativi tempi di recupero.