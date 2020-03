Djuric, Giannetti e Di Tacchio no, Curcio e soprattutto Jarozsynski si. Queste le decisioni, forzate, prese da Gian Piero Ventura alla vigilia della trasferta del Renato Curi di Perugia che si giocherà senza pubblico: “Le partite a porte chiuse non sono mai un bene per il calcio ma purtroppo in questo momento sono necessarie – ha detto il tecnico della Salernitana -. Domani ci aspetta una partita delicatissima contro un’ottima squadra che ha l’obbligo del risultato. C’è l’incognita delle tre partite in sei giorni ma questo vale tanto per noi quanto per loro. Sarà una partita estremamente delicata e difficile. Quella di domani è una partita che ci darà una risposta importante per capire se abbiamo compiuto un passo in avanti anche sul piano della maturità”.



Un segnale che dovrà essere dato contro una squadra che è reduce da cinque sconfitte consecutive: “È chiaro che ora i punti sono tutti importanti e ognuno cerca di ottenere il massimo” – ha proseguito Ventura nella nota emessa dalla Salernitana sul sito ufficiale – “Perugia è una squadra che è stata costruita per vincere, ha diversi giocatori che hanno calcato la Serie A, hanno attraversato un momento di difficoltà ma i valori ci sono tutti. Dal canto nostro mi aspetto entusiasmo e di vedere continuità agli approcci, alla voglia, alla disponibilità. Voglio vedere conferme a tutto quello che stiamo seminando”. © RIPRODUZIONE RISERVATA