Questo pomeriggio a Polla è in programma l'amichevole Paganese-Salernitana (alle 16.30) ma il clima non sembra dei migliori neanche nel Vallo di Diano. Stanotte davanti all'ingresso della tribuna B dell' "Antonio Medici" è apparso un secondo striscione contro Lotito. Già un primo era stato affisso quando a Polla era in ritiro il Messina (squadra in orbita Fabiani).