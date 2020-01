Beffa nel finale per l’Avellino che a Catania si fa rimontare incassando la seconda sconfitta consecutiva. Zullo porta in vantaggio i lupi, ma allo scadere del primo tempo Curiale raddrizza il risultato da distanza ravvicinata.



Nella ripresa gli uomini di Capuano hanno avuto tre buone chance per il colpaccio. Catania in difficoltà, ma Morero provoca un calcio di rigore trattenendo Esposito: Sarno segna dal dischetto, poi firma il tris approfittando dell'inferiorità numerica per l’espulsione di Parisi. © RIPRODUZIONE RISERVATA