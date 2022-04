Avellino, dalla disfatta di Foggia poche possibilità ai play off

È andata peggio dello scorso anno. E' andata peggio non solo per il quarto posto che costringerà i lupi ad entrare in scena il 4 maggio contro la peggiore (quella classificata più in basso nelle regular) che uscirà fuori dai tre match del primo turno playoff del girone C. È andata peggio dello scorso anno a Cava dei Tirreni, dove l'Avellino di Braglia perse la seconda piazza contro una squadra già retrocessa, semplicemente perché allo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati