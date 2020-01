La giornata decisiva è arrivata. Sarà un venerdì di resurrezione e non di passione per l'Us Avellino. Non sono previsti comunicati ufficiali per lo sblocco del mercato, ma solo quello relativo ai tesseramenti. Il primo è quello di Francesco Bertolo, da una settimana in Irpinia e carichissimo per l'esordio di domenica prossima a Teramo.

Carlo Musa, ai microfoni di Tuttomercatoweb, non a caso conferma e svela anche qualche altra trattativa. «I piccoli intoppi si sono risolti, ci hanno rallentato un po' il percorso ma ora siamo di nuovo operativi, tanto che oggi Bertolo verrà ufficializzato. Stiamo anche aspettando l'ok del Livorno per Rizzo, con cui abbiamo un accordo di massima, e probabilmente tra nel fine settimana ci saranno ulteriori innesti per mister Capuano».

Musa conferma anche che Fedato è sfumato. «Purtroppo Fedato è saltato, abbiamo trovato la resistenza del Gozzano. E con lui anche Adamonis: per le tempistiche burocratiche del nostro blocco, ha firmato in un altro club, visto le richieste ricevute. Odjer? È un calciatore di indubbio valore, ma non rientra tra i nomi che stiamo sondando».

E mentre Musa era al Partenio Lombardi ad assistere alla amichevole con il Manocalzati, la coppia Martone-Izzo, in Emilia Romagna per alcuni impegni di lavoro del presidente, è stata ospite di Enzo De Vito al Tardini in occasione di Parma-Roma di Coppa Italia. Una visita che porta alla fumata bianca per Andrea Dini, 23 anni che torna dal prestito dal Trapani (solo 3 presenze per lui). Dini che ha vinto così la concorrenza di Adamonis e Branduani, in attesa ancora di sistemazione invece Abibi.

SCAMBIO POLITO-FALLOU

In difesa la priorità era il portiere ma di certo il reparto sarà ancora rinforzato. Oltre a Bertolo si insiste con la Cavese per Vincenzo Polito, 21 anni il prossimo 14 marzo. Il terzino destro, molto bravo in fase difensiva, non sarà lasciato così facilmente libero dalla Cavese. Ma il duo Martone Musa ha messo sul piatto Fallou per un possibile scambio. Mirko Miceli ('91) resta uno degli obiettivi di Eziolino Capuano, ma anche in questo caso l'ostacolo è rappresentato dalla Samb.

NUOVI OBIETTIVI

I due nomi nuovi per il centrocampo sono invece Nicolò Palazzolo ('94) del Gozzano e Nicolas Izzillo ('94) ex Juve Stabia, ora a Pisa. Per il primo si tenterà di riaprire il dialogo con il Gozzano, non certo disteso visto l'affare Fedato, mentre sulla mezzala (135 presenze in Serie C con Messina, Isola Verde, Juve Stabia e Pisa, ora finito ai margini con i toscani in Serie B), ci sono diversi club tra cui anche la Samb. Sfumato, dunque, definitivamente Francesco Fedato anche se oramai è in rottura con il Gozzano: l'Entella proprietaria del cartellino ha chiesto 150 mila euro, troppo per l'Avellino. Con la Salernitana si era aperto, in realtà già diverse settimane, un dialogo per due calciatori. Moses Odjer ('96), Sedrick Kalombo, 24 enne esterno congolese naturalizzato italiano e Mattia Maita, 25 enne centrale ora al Catanzaro. L'affare però si sarebbe complicato anche perché l'Avellino aveva imbastito una trattativa più ampia che alla fine non è stato possibile chiudere anche perché Maita è ad un passo dal Bari. Non si abbandona neanche la pista che porta a Ferdinando Del Sole, esterno esplosivo fino a poco fa alla Juve Stabia (3 presenze) ma cresciuto nel settore giovanile del Pescara, il cui cartellino è della Juve dove è tornato dal prestito. La dirigenza ha avuto oltre dieci fa un contatto con l'agente Mario Giuffrida: il calciatore non sarebbe intenzionato a scendere di categoria.

TRIS OFFENSIVO

Martone e Musa aspettano una risposta da Felice Evacuo dopo la proposta di diversi giorni fa, ma per ora tutto tace. Alla Juve Stabia il duo ha detto di no per Kingsley Boateng ('94) che era stato proposto mentre si allontana Pietro Cianci ('96): andrà da Teramo a Siena o Carpi. Capuano insiste per Luca Giannone ('89) : il gol di domenica scorsa su punizione ha fatto salire le sue quotazioni visto che il Catanzaro chiede di più e il club di Izzo così ha deciso di prendere tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA